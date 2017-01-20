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DÜNYA

İtalya'daki çığ felaketinde mucize!

İtalya'da bir otelin çığ altında kaldığı felaketin ardından, otelde kalan 6 kişiyle temas kurulduğu bildirildi

20 Ocak 2017 Cuma, 15:05:09 Güncelleme: 15:06:40 AA

İtalya'nın orta kesiminde önceki gün meydana gelen depremlerin ardından yaşanan çığ felaketinden etkilenen otelin enkazındaki arama-kurtarma çalışmalarında 6 kişiyle temas kurulduğu bildirildi.

İtalyan basınındaki haberlere göre, Pescara kentinin batısındaki Rigopiano'da bulunan ve depremlerin etkisiyle üzerine çığ düşen Hotel Rigopiano Gran Sasso Resort'tan, 42 saatin ardından iyi haber geldi.

İtalyan haber ajansı ANSA’nın arama-kurtarma çalışmalarına katılan itfaiye ekiplerine dayandırdığı haberinde, enkaz altında bulunan 6 kişiyle temas sağlandığı belirtildi.

Haberde, itfaiye erlerinin 6 kişiyle birçok defa konuşma fırsatı bulduğu ve kurtarma çalışmaları başlattığı kaydedildi.

Çığ düşmesi sebebiyle yerinden 10-15 metre kayan otelin enkazında arama-kurtarma ekipleri, çetin kış koşullarına rağmen çalışmalarını sürdürüyor.

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