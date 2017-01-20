Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Suriye'deki trajedinin müsebbibi Esed'dir. Onun içinde olduğu bir çözümü içselleştirmek mümkün değil. Amerika üzerine düşeni yapmadı. Rusya ve İran, sahada durumu değiştirdi. Şimdi esas odaklanmamız gereken konu, ateşkes ile insanların hayatının korunmasıdır." dedi.

Şimşek, Davos'ta düzenlenen 47. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında "Suriye ve Irak: Anlaşmazlığı Bitirme" başlıklı panelde konuştu.

Şimşek, Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçleri ve muhalifler arasında uzlaşma sağlamak amacıyla 23 Ocak'ta Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılacak toplantıya ilişkin, "Suriye’de yüz binlerce can kaybına ve Suriye halkının çoğunluğunun evini terk etmesine neden olan bu çatışmayı bitirmenin zamanı geldiğine inanıyorum. Suriye’de çok büyük ölçekli bir insani trajedi yaşanıyor." ifadelerini kullandı.

"ASTANA ZİRVESİ'NDEN YÜKSEK BEKLENTİ VAR"

Şimşek, Türkiyenin, Suriye’deki durumla ilgili başından beri bir şeyler yapılmasını istediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Astana Zirvesinden yüksek beklenti var. Biz gerçekten kalıcı ve devamlı bir anlaşma sağlayabiliriz. Astana’da tüm kritik oyuncular masada olacak. Rusya, İran, Türkiye masada olacak ve ABD davet edildi. Bütün bölgesel ve küresel oyuncular masada olacak. Bu süreçte kalıcı bir uzlaşı beklentisi önceki görüşmelere göre daha yüksek. Astana’da uygulanabilir öneriler ve çözümler olabilir. Yüksek beklentiler var."

Bölgede sadece sığınmacı krizi değil, terör riski de bulunduğunu ifade eden Şimşek, "Türkiye terör konusunda Suriye’de alanda DEAŞ’la mücadele ediyor. Sınırımızdan DEAŞ’ı temizlemek için bunu yapmak zorunda kaldık. Bu sınırımızdaki DEAŞ’la mücadelede başarılıyız ama DEAŞ tam elimine olmadı." dedi.

Şimşek, Türkiye'nin Suriye’de terörle mücadelede Rusya ile iş birliği yaptığını, terörle mücadeleye ABD ve müttefiklerin de yardım ettiğini, Türkiyenin bölgede, AB, ABD ve BM terör örgütleri listesinde bulunan PKK ve onun uzantısı PYD ile de mücadele ettiğini anımsattı.

"BİZ HİÇBİR ZAMAN SURİYE HALKINA İHANET ETMEDİK"

Mehmet Şimşek, Suriye'deki sürecin karmaşık olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suriye’de önceliğimiz insani fecaat ve ıstıraba son vermek, kalıcı barış sağlamak ve terör aktivitelerini kontrol altına almak. Astana bu süreci başlatabilir. Bu çatışmanın durması ve kalıcı ateşkes sağlanması kritik öneme sahip. Sonra çatışmada anlaşma... Karmaşık bir süreç ama bir yerinden başlamak gerekiyor.

Öncelikle netleştirelim; biz hiçbir zaman Suriye halkına ihanet etmedik. Hiç bir ayrım yapmadan hepsine kucak açtık. Bu nedenle Türkiye, dünyada en fazla sayıda sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke durumunda. Sığınmacılar için 25 milyar dolar civarı harcama yaptık. Bu insanlar hayatta kalmak için ülkelerinden ayrıldılar ve bizim bu insanlara sahip çıkma sorumluluğumuz var."

800-900 bin civarında okul çağında Suriyeli sığınmacı çocuk olduğunu vurgulayan Şimşek, "Bu çocuklar eğitim almaz ve iyi bir gelecek umuduna sahip olmazlarsa dünya güvenli olamaz. Avrupa güvenliği Avrupa sınırında değil, Orta Doğu’da başlıyor." dedi.

Bir katılımcının Esed rejimi ile ilgili sorusu üzerine Şimşek, "Suriye’deki trajedinin müsebbibi Esed'dir. Onun içinde olduğu bir çözümü içselleştirmek mümkün değil. Amerika üzerine düşeni yapmadı. Rusya ve İran sahada durumu değiştirdi. Şimdi esas odaklanmamız gereken konu, ateşkes ile insanların hayatının korunmasıdır." diye konuştu.