Trump tören için tanklar ve füze rampalarını istemiş!

ABD'de görevi Barack Obama'dan devralmaya hazırlanan Donald Trump'ın devir teslim günü için ABD Ordusu'ndan ilginç bir talepte bulunduğu iddia edildi.

Huffington Post'ta yer alan habere göre, Trump'ın geçiş ekibi yemin töreni sonrasında Pennsylvania Bulvarı'nda yapılacak geçit töreninde tanklar ve füze rampalarının da yer almasını istedi.

ABD Ordusu'nun, Trump'ın ekibinden gelen bu isteği alanda bulunacak insanlar tarafından nasıl algılanacağı konusundaki kaygılar ve tankların otoyollara zarar verme ihtimali nedeniyle reddettiği belirtildi.

Ordudan gelen red kararına karşın, gün boyunca yapılacak etkinliklerde 5 askeri uçağın görev yapacağı bildirildi.