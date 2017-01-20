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DÜNYA

Yeni First Lady, New York halkını kızdırdı!

Oğlunun eğitimi için New York'taki Trump Tower'da yaşamaya devam edeceğini açıklayan Beyaz Saray'ın yeni First Lady'si Melania Trump'a karşı New York halkı imza kampanyası başlattı. Halk, Melania'nın günlük 1 milyon dolarlık güvenlik masrafının vergilerinden ödenmesini istemiyor

20 Ocak 2017 Cuma, 17:52:46 Güncelleme: 17:56:37 AA

ABD başkanlığını devralmaya hazırlanan Donald Trump’ın eşi Melania Trump’ın Beyaz Saray’a taşınmayarak New Yorkta yaşama kararıyla ortaya çıkan güvenlik masrafları New York halkınının tepkisine neden oldu.

Beyaz Saray'ın yeni First Ladysi Melania Trump, oğlu Barron'ın eğitimi nedeniyle New Yorktaki Trump Tower'da bulunan evlerinde yaşamaya devam edeceğini açıklamıştı.

Melania Trump’ın Manhattan'da ikamet etmesi ile ortaya çıkan yüksek güvenlik maliyeti ve artan güvenlik riskleri ise halkın eleştirisine yol açtı.

Tahminlere göre Trump ailesinin New York’ta kalmasının Gizli Servis'e ve polislerin maaşları ile fazla mesai ücretlerini ödeyen New York belediyesine masrafı günlük 1 milyon dolar olacak. Bu nedenle First Lady’nin New York’ta yaşama kararını eleştiren New York halkı, Melania Trump'ın güvenlik masraflarının vergileriyle ödenmemesi için imza kampanyası başlattı.

İnternette başlatılan kampanyada şu ana kadar 135 bin imza toplandı. Kampanya, 150 bin imzaya ulaşması durumunda New York Valisi Andrew Cuomo ve Belediye Başkanı Bill De Blasio’ya sunulacak.

İmza metninde, "New York vergi mükellefleri, Melania Trump’ın New York’ta kalması için günde 1 milyon doları ödemeyi reddediyor.“ ifadesi yer alıyor.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, ABD Başkanının ailesinin ve ekibinin güvenliğinin sağlanması gerektiğini, şehrin ise maliyetlere, özellikle polislerin ve güvenlik görevlilerinin fazla mesai ücretlerinin ödenmesinde kent bütçesinin desteğine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

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