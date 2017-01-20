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Tacikistan'dan Reina gözaltıları ile ilgili açıklama

Tacikistan İçişleri Bakanı Rahimzade: Bu insanların, işlediği bazı suçlardan dolayı arananlar listesinde olduğunu ve terör örgütü üyesi olduklarını bildirdik

20 Ocak 2017 Cuma, 21:50:41 Güncelleme: 22:05:19 AA

Tacikistan İçişleri Bakanı Ramazan Rahimzade, İstanbul Ortaköy'deki saldırıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Tacikistan vatandaşlarının, terör örgütleriyle ilişkilerinin bulunduğunu belirtti.

Rahimzade, düzenlediği basın toplantısında, Ortaköy'deki terör saldırısıyla bağlantılı oldukları iddia edilen Tacikistan vatandaşı şüphelilerle ilgili Türk makamlarıyla irtibat halinde olduklarını ifade ederek, "Bu insanların, işlediği bazı suçlardan dolayı arananlar listesinde olduğunu ve terör örgütü üyesi olduklarını bildirdik." dedi.

Terör örgütü DEAŞ saflarına katılan Tacikistan vatandaşlarının sayısının önceki yıllara nazaran giderek azaldığını bildiren Rahimzade, geçen yıl 40'a yakın Tacik'in örgüte katıldığının tespit edildiğini söyledi. Rahimzade, en az 80 Tacikistan vatandaşının DEAŞ saflarını terk edip ülkeye döndüğünü dile getirdi.

Tacikistan'da geçen yıl 36 olası terör saldırısının önlendiğini belirten Rahimzade, bununla ilgili 50 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

Bursa'da, Ortaköy'deki terör saldırısıyla bağlantılı oldukları iddia edilen şüphelilere yönelik çarşamba günü düzenlenen operasyonda DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen Tacikistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Doğu Türkistan uyruklu 15'i kadın 27 şüpheli, beraberlerindeki 29 çocukla yakalanmıştı.

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