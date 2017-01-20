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Gambiya'da siyasi kriz çözülüyor mu?

Gambiya'nın seçilmiş Başkanı Barrow, Jammeh'in görevden ayrılıp ülkeyi terk edeceğini açıkladı

20 Ocak 2017 Cuma, 22:49:29 Güncelleme: 23:29:23 AA

Gambiya'nın seçilmiş Devlet Başkanı Adama Barrow, devlet başkanlığı seçimini kaybeden ancak görevini devretmeyi reddeden Yahya Jammeh'in görevden ayrılıp ülkeyi terk edeceğini duyurdu.

Barrow, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Jammeh'in görevinden ayrılıp ülkeyi terk edeceğini belirtti.

Diğer yandan, Senegalli hükümet yetkilileri, Jammeh'in görevini yeni lidere bırakacağını açıkladı.

Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, Jammeh'in görevini bırakıp ülkeden ayrılması için son düzenlemelerin yapıldığını kaydetti.

Aralık ayındaki devlet başkanlığı seçiminin ardından ilk etapta yenilgisini kabul eden Jammeh, daha sonra Gambiya Yüksek Mahkemesine itiraz etme kararı almış ve kendisine yönelik iktidarı bırakma çağrılarını reddetmişti. Görevi Barrow'a bugün devretmesi gereken Jammeh, bunu reddederek ülkede 90 günlük olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Senegal ordu sözcüsü, dün akşam saatlerinde Senegal'in de yer aldığı Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ordu birliklerinin Gambiya topraklarına girdiğini açıklamıştı.

Barrow ise dün Gambiya'nın Dakar Büyükelçiliğinde, ECOWAS ülke temsilcilerinin de katıldığı törenle devlet başkanlığı yemini etmişti.

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