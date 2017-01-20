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Çavuşoğlu, Antonio Tajani ile telefonla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani ile görüştü

20 Ocak 2017 Cuma, 22:56:09 Güncelleme: 23:00:00 DHA

Washington'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani ile telefonla görüştü.

Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Tajani'yi yeni görevinden dolayı tebrik ederek başarılar diledi. Bakan Çavuşoğlu bugün ayrıca Kanada Dışişleri Eski Bakanı Stephane Dion ve İzlanda Dışişleri Eski Bakanı Lilja Alfredsdottir'yi arayarak görevleri sırasında dayanışmaları ve katkıları için muhataplarına teşekkür edip ve iyi dileklerini iletti.

Bakan Çavuşoğlu'nun benzer şekilde geçtiğimiz günlerde de Romanya Dışişleri Eski Bakanı Lazar Comanescu ve Ürdün Dışişleri Eski Bakanı Naser Judeh ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

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