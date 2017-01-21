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Barack Obama, Beyaz Saray'a veda etti

ABD'nin 44. Başkanı Barack Obama, "Size hizmet etmek benim için hayatımın onuruydu. Siz beni daha iyi bir lider ve insan yaptınız" dedi

21 Ocak 2017 Cumartesi, 01:03:34 Güncelleme: 01:05:03

ABD'nin 44. Başkanı Barack Obama Beyaz Saray'a veda etti.

Obama ve eşi Michelle Obama, Kongre'deki yemin töreninin ardından Başkanlık helikopterine binerek Kongre'den ayrıldı. ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump ve eşi, Obama çiftini helikopterin kapısına kadar geçirdi.

Obama, başkanlık helikopteriyle son kez Kongre ve Beyaz Saray'ın üzerinden geçerek Andrews hava üssüne gitti.

Bu seyahat sırasında Beyaz Saray eski resmi fotoğrafçısı Pete Souza, Instagram hesabından Barack Obama'nın helikopter penceresinden Beyaz Saray'a bakan fotoğrafını paylaştı.

Fotoğraf kısa sürede 30 binden fazla beğeni aldı.

Andrews hava üssünde sevenlerine ve eski çalışanlarına teşekkür konuşması yapan Obama, Başkanlık uçağı Air Force One'ı son kez kullanarak eşiyle birlikte tatil için California'daki Palm Springs kentine hareket etti.

Barack Obama, Twitter hesabından yaptığı açıklamada da "Size hizmet etmek benim için hayatımın onuruydu. Siz beni daha iyi bir lider ve insan yaptınız." ifadelerini kullandı.

Obama ailesinin, kızları Malia'nın eğitimi nedeniyle tekrar Washington D.C'ye döneceği belirtildi.

HILLARY CLINTON'DAN DEMOKRASİ MESAJI

Başkanlık seçimlerinde sürpriz şekilde Donald Trump'a mağlup olan Demokrat Parti adayı ve eski başkan Bill Clinton'ın eşi Hillary Clinton da Kongre'deki törenlere katıldı.

Tören sırasında sosyal medya hesabından açıklama yapan Hillary Clinton, "Bugün demokrasimizi ve onun kalıcı değerlerini onurlandırmak için buradayım. Ülkemize ve onun geleceğine inancımı asla kaybetmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

 

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