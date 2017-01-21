ABD'nin yeni savunma bakanı onaylandı!

ABD Senatosunun, Başkan Donald Trumpın Savunma Bakanı adayı 'Kuduz Köpek' lakaplı emekli Orgeneral James Mattisin bakanlığını onayladığı bildirildi.

Trumpın yemin töreninden kısa bir süre sonra Senatoda yapılan oylamada Mattisin bakanlığı için 99 "evet", bir "hayır" oyu çıktı. Böylece Mattis, ABDnin yeni Savunma Bakanı oldu.

ABD Özel Kuvvetler Deniz Piyadelerinde 44 yıl görev yapan Mattis, 2013te Merkez Kuvvetler Komutanı iken 2013te emekliye ayrıldı.

ABD Anayasasına göre, emekli veya ordudan ayrılmış bir askerin savunma bakanı olabilmesi için askerlik mesleğini bırakmasının üzerinden 7 yıl geçmesi gerekiyor. Kongrede geçen haftalarda dinlenilen Mattisin bakanlık makamına geçebilmesi için gerekli yasal düzenleme hem Senato hem de Temsilciler Meclisinde onaylanmıştı.

Ordudaki 44 yıllık görevi süresince ABDnin Afganistan ve Irak işgallerinde önemli roller üstlenen ve Fellucede 2004teki kanlı çatışmaları yöneten Mattis, Kongrede yaptığı bir konuşmada, ABDnin Ortadoğudaki sorunlara yeterince müdahil olmamasının buradaki aşırıcılığın yükselmesine katkı sağladığını iddia etmişti.

PENTAGON'A İLK MESAJ

Orgeneral rütbesindeyken ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı görevinden 2013 yılında emekliye sevk edilen Mattis, ABDnin 45. Başkanı Donald Trump tarafından bir süre önce Savunma Bakanlığına aday gösterildi. Mattisin bakanlık görevi Trumpın yemin töreninden hemen sonra onaylandı.

Savunma Bakanlığına gönderdiği ilk mektupta, geri döndüğüne sevindiğini bildiren Mattis, bakanlık mensuplarıyla hizmet etmekten minnettarlık duyacağını vurguladı.

Mattis, şöyle devam etti:

"İstihbarat teşkilatımızla birlikte biz, ulusumuzun bekçileri ve koruyucularıyız. Ülkemizin birliği için bakanlıktaki üniformalı ve sivil çalışanları olarak sadece sizlere ve ailelerinize güveniyoruz. Sizler umumun iyiliğine adanmış, özgürlüklerini savunma konusunda asla kayıtsız kalmayan ve tüm insanlık için kararlı bir umut kaynağı olmaya devam eden bir Amerikayı temsil ediyorsunuz. Atacağımız her adım ordumuzun bugün ve gelecekte savaşmaya hazır olmasını temin etmeye yönelik olacaktır."

Dünyada hiçbir milletin dostsuz güvende olmadığına dikkati çeken Mattis, ittifakları güçlendirmek için Dışişleri Bakanlığı ile sıkı çalışacağını aktardı.

Mattis mektubunu, "Sizin üzerinize düşeceğini yapacağınızdan eminin, ben de size iyi bir bakanlık yapacağıma söz veriyorum." ifadesiyle bitirdi.