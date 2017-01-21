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Kremlin'den ilk Trump mesajı: Putin hazır

Kremlin sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donald Trump'la görüşmeye hazır olduğunu söyledi

21 Ocak 2017 Cumartesi, 11:30:55 Güncelleme: 12:11:29 HABERTURK.COM

ABD Başkanı Donald Trump'ın görevi devralmasının ardından Rusya'dan ilk açıklama geldi. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Vladimir Putin'in Trump ile buluşmaya hazır olduğunu söyledi.

BBC'ye konuşan Peskov, "Görüşme önümüzdeki haftalarda gerçekleşmeyecek. En iyi ihtimali düşünürsek, hazırlıklar aylar alacaktır." dedi.

Gerilimli ABD-Rusya ilişkilerinin gölgesinde, aralarında iyi bir ilişki olduğu düşünülen iki lider, Trump görevi devralmadan önce karşılıklı olumlu mesajlar vermişti.

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