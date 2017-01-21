DÜNYA
Obama odadan kaldırmıştı, Trump ilk günden geri getirdi!
21 Ocak 2017 Cumartesi, 12:12:07 | Güncelleme: 12:31:47
HABERTURK.COM
ABD Başkanı Donald Trump, eski başkan Obama'nın Oval Ofis'ten kaldırdığı Winston Churcill büstünü yeniden ofise taşıdı
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ABD Başkanı Donald Trump, görevi devraldığı ilk gün imzaladığı kararnamelerin yanı sıra, Oval Ofis'te 'dekoratif' değişikliklere de gitti.
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Trump, 2009 yılından Barack Obama tarafından kaldırılan eski İngiltere başbakanlarından Winston Churcill'in büstünü yeniden Oval Ofis'e taşıdı.
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Beyaz Saray daha önce büstün, Martin Luther King ve Abraham Lincoln'ün büstlerinin bulunduğu odaya taşındığı için Oval Ofis'ten kaldırıldığını açıklamıştı.
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Trump'ın ilk görev gününde Churcill büstünü odasına taşıması, bir mesaj olarak da yorumlandı.
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ABD Başkanı'nın önümüzdeki Perşembe günü İngiltere Başbakanı Theresa May ile Washington'da buluşması bekleniyor.
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