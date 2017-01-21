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Obama odadan kaldırmıştı, Trump ilk günden geri getirdi!

21 Ocak 2017 Cumartesi, 12:12:07 HABERTURK.COM

ABD Başkanı Donald Trump, eski başkan Obama'nın Oval Ofis'ten kaldırdığı Winston Churcill büstünü yeniden ofise taşıdı

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    ABD Başkanı Donald Trump, görevi devraldığı ilk gün imzaladığı kararnamelerin yanı sıra, Oval Ofis'te 'dekoratif' değişikliklere de gitti.

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    Trump, 2009 yılından Barack Obama tarafından kaldırılan eski İngiltere başbakanlarından Winston Churcill'in büstünü yeniden Oval Ofis'e taşıdı.

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    Beyaz Saray daha önce büstün, Martin Luther King ve Abraham Lincoln'ün büstlerinin bulunduğu odaya taşındığı için Oval Ofis'ten kaldırıldığını açıklamıştı.

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