El Chapo'nun dudak uçuklatan mal varlığına el konulabilir!

ABD'de savcılar, geçtiğimiz günlerde Meksika tarafından ABD'ye iade edilen uyuşturucu baronu Joaquin 'El Chapo' Guzman'ın mal varlığına el koymaya hazırlanıyor. El Chapo'nun mal varlığının toplam 14 milyar doları bulduğu belirtildi.

2015 yılında hapisten kaçan Sinaloa karteli lideri, 2016'da tekrar yakalandıktan sonra ABD'ye iade edilmemek için mücadele etmişti. ABD hükümeti, El Chapo'yu 'dünyanın en tehlikeli, acımasız ve korkulan insanı' olarak tanımlamıştı.

ABD tarafından uyuşturucu kaçakçılığı, yasadışı ateşli silah kullanımı, kara para aklama ve sınırdan kaçak nakit geçirme gibi suçlardan 20 yılı aşkın bir süredir aranan El Chapo'nun mal varlığına el koyulması bekleniyor.

New York Mahkemesi'nde görülecek ilk duruşma öncesi konuyla ilgili konuşan savcı Robert Capers, "El Chapo suç, vahşet, ölüm ve yıkımdan başka bir hayatı olmayan bir adam. Onun hikayesi iyi niyetli bir Robin Hood hikayesi veya Meksika hapisanesinden kaçan ünlü bir sanatçının hikayesi değil. Onun uluslararası uyuşturucu kaçakçılığında yükselişi, küçük bir kanserli hücrenin tüm vücuda acı çektirmesi gibi." ifadelerini kullandı.

Uzun süredir Meksika'nın en azılı uyuşturucu baronlarından biri olarak gösterilen El chapo'yu diğer çete liderlerinden ayıran, yakalanmamak konusunda gösterdiği başarı.

İlk kez 2001 yılında bir çamaşır sepetine saklanarak hapisten kaçan El Chapo, bundan tam 13 yıl sonra 2014 yılında yakalanabilmişti. Hapse girdikten 1 yıl sonra bu kez tünel kazarak firar eden El Chapo, 1 sene sonra yeniden yakalanmıştı.

Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, ilk başta El Chapo'yu iade etmek istemese de daha sonra bu fikrini değiştirerek iade sürecini hızlandırmıştı.