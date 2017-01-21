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Donald Trump aşka geldi!

21 Ocak 2017 Cumartesi, 14:13:21 HABERTURK.COM

ABD Başkanı Donald Trump'ın, başkanlığı devraldığı gecede eşi Melenia Trump'la dansı geceye damgasını vurdu

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    ABD Başkanı Donald Trump'ın görevi devraldığı güne damgasını vuran olaylardan biri de Trump çiftinin dansı oldu. 

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    Yemin töreninden sonra yapılan kutlamada dans pistine ilk çıkan isimler Başkan Donald Trump ve First Lady Melenia Trump oldu.

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    Trump çiftinin ardından Başkan Yardımcısı Mike Pence ve eşi Karen piste çıktı.

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