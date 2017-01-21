DÜNYA
Donald Trump aşka geldi!
21 Ocak 2017 Cumartesi, 14:13:21 | Güncelleme: 14:23:17
HABERTURK.COM
ABD Başkanı Donald Trump'ın, başkanlığı devraldığı gecede eşi Melenia Trump'la dansı geceye damgasını vurdu
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ABD Başkanı Donald Trump'ın görevi devraldığı güne damgasını vuran olaylardan biri de Trump çiftinin dansı oldu.
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Yemin töreninden sonra yapılan kutlamada dans pistine ilk çıkan isimler Başkan Donald Trump ve First Lady Melenia Trump oldu.
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Trump çiftinin ardından Başkan Yardımcısı Mike Pence ve eşi Karen piste çıktı.
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Dans sırasında oldukça mutlu gözüken Trump çiftinin yakın pozları dikkat çekti.
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ABD başkanlarının görevi devraldığı gün geleneksel olarak yapılan baloda Donald Trump'ın kızı Ivanka ve damadı Jared Kushner de piste çıkan çiftlerden oldu.
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İşte geceden geriye kalan birbirinden güzel kareler...
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