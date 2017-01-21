Beyaz Saray'da gerçekleştirilen devir teslimin ardından ABD eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, evine trenle döndü.

Sık sık tren yolculuğu yapan ve bu nedenle Amtrak Joe olarak anılan Biden, Washington'daki görevinin bittiği gün de Delaware eyaletindeki evine trenle döndü.

Çok sık tren yolculuğu yapan ve Amerikan demiryolları şirketinin ismi olan Amtrak'ı lakap olarak alan Biden'ın ismi New York'ta bir tren istasyonuna da verilmişti.

Konuyla ilgili CNN'e konuşan Biden, "Bu eve gitmek istediğim yol, aynı zamanda evden geldiğim yol." dedi.

Biden'ın görev süresi boyunca Washington'daki istasyonda yaklaşık 8 bin kez trene bindiği tahmin ediliyor.

twitter