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Donald Trump, Ulusal Katedral'deki dini törene katıldı

Donald Trump, bu sabah Ulusal Katedral'de İslamiyet de dahil olmak üzere 26 farklı din ve mezhepten temsilcinin katıldığı dini törene katıldı

21 Ocak 2017 Cumartesi, 20:26:10 Güncelleme: 20:30:05 AA

Dün Kongre'de yemin ederek ABD'nin 45. Başkanı olan Donald Trump, bu sabah Washington'daki Ulusal Katedral'de İslamiyet de dahil olmak üzere 26 farklı din ve mezhepten temsilcinin katıldığı dini törene katıldı.

ABD'nin ilk başkanı George Washington'a kadar uzanan bir gelenek olan dini törene Trump, eşi Melania Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve eşi Karen Pence ile katıldı.

ABD'deki en etkili Müslüman organizasyonlardan ADAMS Center'ın Başkanı İmam Macid'in de katıldığı dini törende Hıristiyanlık, Yahudilik ve Hinduizm gibi farklı dinlerin temsilcileri yer aldı.

Trump'ın dini merasimine katılması sebebiyle bazı kesimler tarafından eleştirilen İmam Macid, Amerikan medyasına yaptığı açıklamada, "yöneticiler de dahil herkese İslam'ın mesajının ulaştırılması gerektiğini ve bu yüzden bu merasimde yer almasının normal olduğunu" vurguladı.

Kampanya dönemindeki İslamofobik söylemlerinin bundan sonra ne tür politikalara yol açabileceği tartışılan Trump, dünkü yemin töreni konuşmasında da "radikal İslami terörizmi yeryüzünden sileceğini" dile getirmişti.

Amerikalı Müslümanlar, Trump'ın kampanya dönemindeki söylemleri ile başkanlık koltuğuna oturduktan sonraki gerçek adımlarının farklı olmasını umduklarını, yeni yönetimin tüm dinlerin mensuplarına eşit bir şekilde davranması gerektiğini ifade ediyor.

2015 yılı kasım ayında Paris ve San Bernardino'daki terör saldırılarının ardından "Müslümanların ABD'ye alınmaması" önerisini yapan Trump, daha sonraki açıklamalarında kastının "teröristlerin geldiği bazı ülkelere daha sert vize kısıtlaması" olduğunu belirtmişti.

Trump ile Başkan Yardımcısı Mike Pence'in daha sonra ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) Virginia'daki merkezini ziyaret etmesi bekleniyor.

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