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Koalisyon güçleri Musul'da DEAŞ botlarını vurdu

Koalisyon güçleri Dicle Nehri üzerindeki 90 DEAŞ botu ile 3 mavnayı vurdu

21 Ocak 2017 Cumartesi, 20:48:53 Güncelleme: 20:50:23 AA

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada, Musul'un doğusunda Dicle Nehri üzerindeki 90 DEAŞ botu ile 3 mavnanın koalisyon güçlerince vurulduğu bildirildi.

Yazılı açıklamada CENTCOM, söz konusu hava saldırısının 18-20 Ocak tarihlerinde gerçekleştirildiği ifade edildi.

Vurulan botlarda Musul'un doğusunu ele geçiren Irak güvenlik güçlerinden kaçmaya çalışan çok sayıda DEAŞ militanının olduğunu belirtildi. Ayrıca, Dicle Nehri'nin Musul kentine bakan 5 köprüsünün Irak güvenlik güçleri tarafından kontrol altına alındığı, bu sebeple bazı DEAŞ militanlarının kaçmak için nehri kullandıkları kaydedildi.

Açıklamada, Koalisyon Sözcüsü Albay John Dorrian, Musul'un doğusunun koalisyon güçlerinin de desteğiyle militanlardan temizlendiğini ve tüm kentin kurtarılması için mücadele ettiklerini ifade etti.

Son olarak, Musul operasyonun başladığı 17 Ekim 2016 tarihinden bu yana koalisyon güçlerinin Dicle Nehri üzerinde DEAŞ'a ait en az 112 deniz taşıtını imha ettiği belirtildi.

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