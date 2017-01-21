Afgan kardeşlerden 'görünmez katilleri' temizleyen icat

21 Ocak 2017 Cumartesi, 21:11:06 | Güncelleme: 21:18:54
AA
Afgan kardeşler Mahmud ve Massud Hassani, icat ettikleri mayın temizleme aracı ile 'görünmez katil'leri ortadan kaldırmayı amaçlıyor
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Çocukluklarını mayınlar arasında geçiren iki Afgan kardeş Mahmud ve Massud Hassani, icat ettikleri mayın temizleme teknolojisiyle dünyanın farklı yerlerinde her yıl onlarca sivilin ölümüne sebep olan mayınları temizlemeyi amaçlıyor.
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Mucit kardeşler, Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarındaki Kasaba bölgesinde, mayınların korkutucu yüzünü görerek büyüdü.
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Evlerinin yakınında ve civar kasabalardaki mayınlı arazilerde meydana gelen patlamalar nedeniyle ölen veya yaralananların hatıraları onları "görünmez katil" mayınlara karşı hayat kurtaracak bir icat yapmaya itti.
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Mülteci olarak gittikleri ve halen ikamet ettikleri Hollanda'da, belki de dünyayı mayınlardan temizleyecek buluşlara imza atan iki Afgan kardeş, her gün ölümlere sebep olan mayınlardan, masum insanları kurtarmayı hedefliyor.
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İki kardeş beraberindeki ekiple 2012 yılında "mayın patlaması" anlamına gelen ortalama bir insan boyunda ve ağırlığındaki "Mine Kafon" isimli aracı üretti.
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Büyük benekli bir topu andıran Mine Kafon, rüzgar gücünün etkisiyle hareket edip düz arazilerde üzerinden geçerken ağırlığıyla tetiklediği mayınları patlatarak etkisiz hale getiriyor.
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Ekip, bunun ardından drone teknolojisini kullanarak, "Mine Kafon Drone"u da ortaya çıkardı. Bu araçla, daha zor arazilerdeki mayınların havadan etkisiz hale getirilmesi amaçlanıyor.
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Hassani, şu anki teknolojiyi kullanarak, dünya genelindeki mayınların yerini tespit edip etkisiz hale getirmenin tahminen bin 100 yılı bulacağını savunarak, eldeki teknolojinin işleyişinin çok yavaş, tehlikeli ve masraflı olduğunu vurguladı.
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Drone teknolojisini kullanarak ortaya çıkardıkları yeni icatları Mine Kafon Drone hakkında da konuşan Hassani, "Mine Kafon Drone, üç aşamalı olarak çalışıyor. İlk olarak mayınlı arazinin üzerinde uçarak üzerindeki teknolojiyle alanın 3 boyutlu haritasını çıkarıyor."
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"Ardından, toprak üzerinde alçaktan uçarak mayınların yerini tespit ediyor. Sonrasında, üzerine yerleştirilmiş robotik bir kolla güvenli bir mesafeden mayını patlatarak etkisiz hale getiriyor." ifadelerini kullandı.diye konuştu.