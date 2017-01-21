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Afgan kardeşlerden 'görünmez katilleri' temizleyen icat

21 Ocak 2017 Cumartesi, 21:11:06 AA

Afgan kardeşler Mahmud ve Massud Hassani, icat ettikleri mayın temizleme aracı ile 'görünmez katil'leri ortadan kaldırmayı amaçlıyor

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    Çocukluklarını mayınlar arasında geçiren iki Afgan kardeş Mahmud ve Massud Hassani, icat ettikleri mayın temizleme teknolojisiyle dünyanın farklı yerlerinde her yıl onlarca sivilin ölümüne sebep olan mayınları temizlemeyi amaçlıyor.

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    Mucit kardeşler, Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarındaki Kasaba bölgesinde, mayınların korkutucu yüzünü görerek büyüdü.

     

     

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    Evlerinin yakınında ve civar kasabalardaki mayınlı arazilerde meydana gelen patlamalar nedeniyle ölen veya yaralananların hatıraları onları "görünmez katil" mayınlara karşı hayat kurtaracak bir icat yapmaya itti.

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