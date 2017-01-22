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"Müslümanları kayıt altına alırsan hepimiz Müslüman kaydoluruz"

Ünlü ABD'li feminist yazar ve yayıncı Gloria Steinem kadınlar yürüyüşünde Trump'a seslendi!

22 Ocak 2017 Pazar, 01:06:53 Güncelleme: 01:23:29

ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump Oval Ofis'teki ilk gününü geçirirken, Trump karşıtı kadınlar Washington sokaklarını doldurdu. 200 binden fazla kişinin katıldığı protestolara birçok ünlü isim de katıldı.

Washington'daki yürüyüşten önce düzenlenen gösteride söz alan feminist ve gazeteci Gloria Steinem, Başkan Donald Trump'a seslenerek "Bizi bölmeye çalışma. Eğer Müslümanları kayıt altına almaya çalışırsan, hepimiz müslüman olarak kayıt oluruz." dedi.

Trump'ın yemin törenindeki konuşmasında asla tutamayacağı görkemli sözler verdiğini söyleyen Steinem, "Ondan önce olan her şey felaketti. Ve onun yapacağı her şey mükemmel, fantastik ve mucizevi olacak. Halkla birlikte olduğunu söylüyor. Hatta halktan biri olduğunu... Burada ünlü bir sözle açıklamak istiyorum: Halkla tanıştım ve sen onlardan bir değilsin. Halk olan biziz. " ifadelerini kullandı.

Ünlü ABD'li feminist yazar ve yayıncı Gloria Steinem.

Üç pskiyatri profesörünün Trump'ın psikolojik olarak hasta olabileceğine dair uyarı mektubu yazdığını söyleyen Steinem, "Amerikan Pskiyatri Organizasyonu'ndan bazı deneyimli doktorlar yazdıkları mektupta, Trump'ın bazı mental hastalıkların belirtilerini güçlü bir şekilde taşıdığını belirtiyor. Eleştirilere karşı aşırıduyarlı ve dürtüsel olan ve gerçek ile fantezi arasındaki farkı ayırt etme yeteneği olmayan bir adamın bu geniş sorumluluklara sahip görev için uygun olup olmadığı sorgulanmalı." şeklinde konuştu.

ABD tarihindeki suikastlere dikkat çeken Steinem, "Martin Luther King'le, Jack Kennedy'le, Bobby Kennedy'le, Malcolm X'le birlikte geleceğin nasıl öldüğünü hatırlıyoruz. Bu ölümler olmasaydı, örneğin Nixon başkan seçilemezdi ve girdiğimiz birçok savaşa girmezdik." ifadelerini kullandı.

Başta eski başkan Barack Obama olmak üzere mevcut politik figürler hakkında da konuşan Steinem, "Şimdi, Barack ve Michelle Obama gibi harika liderlerimiz hala bizimle. Hayatlarımızın üzerinde nasıl tehditler olduğunu hatırlıyorlar. Ve hala bizimleler. Onurumuz Bernie Sanders hala bizimle. Ve Hillary Clinton hala yaşıyor ve kesinlikle hapiste değil." dedi.

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