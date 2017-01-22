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Papua Yeni Gine'de 8 büyüklüğünde deprem

Papua Yeni Gine'de 8 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami alarmı verildi

22 Ocak 2017 Pazar, 07:46:02 Güncelleme: 08:49:07 HABERTURK.COM

Papua Yeni Gine'de 8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami alarmı verildi.

Amerika Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı bilgilere göre, başkent Arawa şehrinin 40 kilometre batısında, 175 bin nüfuslu Bougainville şehrinde ve yerin 167 kilometre derinliğinde 8,0 büyüklüğünde deprem oldu.

Pasifik Tsunami Merkezi'nden yapılan açıklamada, Papua Yeni Gine, Solomon Adaları ve Endonezya'yı 3 saat içerisinde etkileyecek bir tsunami beklendiğini bildirdi.

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