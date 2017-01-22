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Beyaz Saray'ın yeni sözcüsü Sean Spicer'dan ABD basınına tepki

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, Donald Trump'ın yemin törenine katılımı az gösteren fotoğrafları eleştirdi

22 Ocak 2017 Pazar, 08:32:29 Güncelleme: 08:39:00 AA

Beyaz Saray'ın yeni sözcüsü Sean Spicer, Donald Trump’ın yemin törenine katılanların sayısının Amerikan basınınca olduğundan çok daha az gösterildiğini öne sürerek, bu yöndeki haberleri "yanlış ve utanç verici" olarak değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yemin ederek görevine başlamasının ardından Beyaz Saray Sözcülüğünü üstlenen Sean Spicer da ilk basın toplantısını düzenledi.

Amerikan basınından temsilcilerin olduğu salona, duyurulan toplantı saatinden yaklaşık 2 saat sonra gelen Spicer, sert bir tavır takındı.

Spicer, Time dergisi muhabirinin Twitter hesabı üzerinden, "Trump’ın Beyaz Saray’a yerleştikten sonra Oval Ofis'teki Martin Luther King posterini kaldırdığı" iddiasında bulunmasına tepki gösterdi. Bu paylaşımın gerçeği yansıtmadığını, muhabirin de paylaşımını daha sonra sildiğini dile getiren Spicer, ancak haberin sosyal medya üzerinden yayılmaya devam ettiğine dikkati çekerek, "Bu sorumsuzca bir davranış." diye konuştu.

Trump’ın yemin törenine katılanların sayısının Amerikan basınınca olduğundan çok daha az gösterildiğini öne süren Spicer, bu yöndeki haberleri "yanlış ve utanç verici" olarak değerlendirdi. Spicer, "Bu, şimdiye kadar burada ve dünya genelinde bir devir teslim törenindeki en büyük kalabalıktı, nokta. Kasıtlı olarak bunu yaptılar ki destek en az seviyeye insin." dedi.

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