Trump'a karşı 'Kadınlar Yürüyüşü'ne ünlüler akın etti!
22 Ocak 2017 Pazar, 10:25:18 | Güncelleme: 10:49:08
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ABD Başkanı Donald Trump, kadınlara ilişkin söylemleri nedeniyle ülke genelinde düzenlenen Kadınlar Yürüyüşü ile protesto edildi.
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New York'ta çoğunluğu kadınların ve gençlerin oluşturduğu 250 bin civarındaki Amerikalı, Birleşmiş Milletler Genel Merkezinin karşısındaki Dag Hammarskjold Park'ta toplandı.
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AA'nın haberine göre Trump'ın seçim kampanyasında Demokrat Partili rakibi Hillary Clinton ve kadınları aşağılayan bir üslup kullandığını iddia eden 250 bin civarındaki gösterici, New York'ta 2. Cadde ve 42. Sokak güzergahından 5. Cadde'deki Trump Tower'a doğru yürüdü.
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Pankartlarda yer alan mesajların büyük çoğunluğunu, Trump karşıtlığı ifadelerle sosyal adalet, sivil haklar ve cinsiyet eşitliği konuları oluşturdu.
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Los Angeles, New York, Washington'daki gösterilerin her birine, Trump'ın göreve başlama ve yemin töreninde yer alandan daha fazla Amerikalının katıldığı görüldü.
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Washington'daki Kadınlar Yürüyüşü'nde Madonna da dahil birçok ünlü isim sahne alırken, gösterilere ABD'nin sanat camiasından çok sayıda kişi akın etti.
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ABD'li ünlü şarkıcı Alicia Keys de Kadınlar Yürüyüşü'nde sahne alan isimlerden oldu.
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Aynı zamanda Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi olan ünlü Hollywood oyuncusu Emma Watson da Washington'daki gösterilere katılanlar arasındaydı.
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Hollywood yıldızı Scarlett Johansson da Washington'daki gösterilerde yer aldı.
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Ünlü şarkıcı Katy Perry, Kadınlar Yürüşü'ne destek veren isimlerden biri oldu.
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Oscar ödüllü film yapımcısı Michael Moore, Washington'daki gösterilerde sahneye çıkarak konuşma yaptı.
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ABD eski Dışişleri Bakanı John Kerry ise 'Kadınlar Yürüyüşü'ne köpeğiyle katıldı.