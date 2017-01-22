Trump'a karşı 'Kadınlar Yürüyüşü'ne ünlüler akın etti!

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AA'nın haberine göre Trump'ın seçim kampanyasında Demokrat Partili rakibi Hillary Clinton ve kadınları aşağılayan bir üslup kullandığını iddia eden 250 bin civarındaki gösterici, New York'ta 2. Cadde ve 42. Sokak güzergahından 5. Cadde'deki Trump Tower'a doğru yürüdü.