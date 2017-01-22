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Trump'a karşı 'Kadınlar Yürüyüşü'ne ünlüler akın etti!

22 Ocak 2017 Pazar, 10:25:18

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    ABD Başkanı Donald Trump, kadınlara ilişkin söylemleri nedeniyle ülke genelinde düzenlenen Kadınlar Yürüyüşü ile protesto edildi.

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    New York'ta çoğunluğu kadınların ve gençlerin oluşturduğu 250 bin civarındaki Amerikalı, Birleşmiş Milletler Genel Merkezinin karşısındaki Dag Hammarskjold Park'ta toplandı.

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    AA'nın haberine göre Trump'ın seçim kampanyasında Demokrat Partili rakibi Hillary Clinton ve kadınları aşağılayan bir üslup kullandığını iddia eden 250 bin civarındaki gösterici, New York'ta 2. Cadde ve 42. Sokak güzergahından 5. Cadde'deki Trump Tower'a doğru yürüdü.

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