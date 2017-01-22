22 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
rusya
DÜNYA

Rusya'ya giren herkesin parmak izi alınacak!

Yasa değişikliklerine hazırlanan Rusya, ülkeye giren tüm yabancılardan parmak izi alarak veri tabanı oluşturmayı planlıyor

22 Ocak 2017 Pazar, 11:18:24 Güncelleme: 11:41:53 DHA

Rusya İçişleri Bakanlığı, Rusya'ya giren tüm yabancıların parmak izi vermesini zorunlu hale getirmeyi planlıyor.

Rus haber ajansı RİA Novosti'de yer alan habere göre Rusya İçişleri Bakanlığı Göçmen İdaresi Başkanı Olga Kirillova, bakanlığın Rusya'ya giren tüm yabancıların parmak izi vermesini zorunlu hale getirmeyi planladığını açıkladı.

Rossiya 24 kanalına konuşan Kirillova, "Şimdi yasa değişiklikleri hazırlıyoruz. Rusya'ya girenlerin parmak izi vermesini zorunlu hale getirmeyi değerlendiriyoruz, parmak izi veri tabanının oluşturulma zamanı geldi. Bu da sadece işçi göçmenlere değil, tüm girenlere uygulanacak" dedi.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Kremlin'den ilk Trump mesajı: Putin hazır
DÜNYA

Kremlin'den ilk Trump mesajı: Putin hazır
Rusya, Suriye'deki deniz üssünü genişletiyor
DÜNYA

Rusya'dan flaş Suriye anlaşması!
ABD'ye Astana davetiyesi ulaştı
DÜNYA

ABD'ye Astana davetiyesi ulaştı
Rusya: Astana için ABD'ye davet gönderdik
DÜNYA

Rusya: Astana için ABD'ye davet gönderdik
Donald Trump'ın adayı Müslümanlarla ilgili o öneriye karşı
DÜNYA

Trump'ın adayı Müslümanlarla ilgili o öneriye karşı
Obama: İsrail-Filistin meselesinde çözüm için zamanın geçmesinden endişe ediyorum
DÜNYA

Barack Obama'dan Filistin mesajı
Beyaz Saray'ın yeni sözcüsü Sean Spicer'dan ABD basınına tepki
DÜNYA

O FOTOĞRAFLARI ELEŞTİRDİ: YANLIŞ VE UTANÇ VERİCİ
Papa'dan Trump yorumu: Bekleyip görelim
DÜNYA

PAPA'DAN TRUMP YORUMU: BEKLEYİP GÖRELİM
Hindistan'da tren raydan çıktı: 27 ölü
DÜNYA

HİNDİSTAN'DA TREN RAYDAN ÇIKTI: 27 ÖLÜ
Papua Yeni Gine'de 8 büyüklüğünde deprem
DÜNYA

PAPUA YENİ GİNE'DE 8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!
Trump'a karşı 'Kadınlar Yürüyüşü'ne ünlüler akın etti!
DÜNYA

KADINLAR TRUMP'A KARŞI YÜRÜDÜ, ÜNLÜLER AKIN ETTİ!
Madonna: Beyaz Saray'ı havaya uçurmayı düşündüm
DÜNYA

MADONNA: BEYAZ SARAY'I HAVAYA UÇURMAYI DÜŞÜNDÜM