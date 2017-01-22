Rusya'ya giren herkesin parmak izi alınacak!

Rusya İçişleri Bakanlığı, Rusya'ya giren tüm yabancıların parmak izi vermesini zorunlu hale getirmeyi planlıyor.

Rus haber ajansı RİA Novosti'de yer alan habere göre Rusya İçişleri Bakanlığı Göçmen İdaresi Başkanı Olga Kirillova, bakanlığın Rusya'ya giren tüm yabancıların parmak izi vermesini zorunlu hale getirmeyi planladığını açıkladı.

Rossiya 24 kanalına konuşan Kirillova, "Şimdi yasa değişiklikleri hazırlıyoruz. Rusya'ya girenlerin parmak izi vermesini zorunlu hale getirmeyi değerlendiriyoruz, parmak izi veri tabanının oluşturulma zamanı geldi. Bu da sadece işçi göçmenlere değil, tüm girenlere uygulanacak" dedi.