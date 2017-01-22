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İsrail'den flaş hamle! Obama'nın gitmesini beklemişlerdi...

İsrail, Doğu Kudüs'te 560'tan fazla yerleşim biriminin inşaasına izin verdi. Oylama, Obama yönetimi görevi devredene kadar askıya alınmıştı

22 Ocak 2017 Pazar, 14:34:51 Güncelleme: 15:47:32 HABERTURK.COM

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, Doğu Kudüs'e 560'tan fazla yerleşim birimine izin verilmesini onayladı.

Reuters'ın haberine göre onay, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinden iki gün sonra verildi.

Kudüs Belediyesi İnşaat ve Planlama Komitesi Başkanı Meir Turgeman, İsral radyosuna yaptığı açıklamada onayların Obama yönetimi görevi devredene kadar askıya alınmış olduğunu söyledi.

Obama, İsrail'in Filistin topraklarında yerleşim birimlerine eleştirel yaklaşıyordu.

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