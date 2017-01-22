22 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Paolo Todd
DÜNYA

Amerikalı YPG'li Paolo Todd Rakka'da öldü

Rakka'nın terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılması için başlatılan operasyona YPG saflarında katılan ABD'li Paolo Todd hayatını kaybetti

22 Ocak 2017 Pazar, 19:07:08 Güncelleme: 19:08:07 DHA

Rakka'nın DEAŞ'tan kurtarılması için Demokratik Suriye Güçlerinin karadan başlattığı ve koalisyon güçlerinin havadan destek verdiği Rakka operasyonunda Amerikalı bir YPG'linin daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Suriye'deki Kürt internet sitelerinde yer alan habere göre, Demokratik Suriye Güçlerinin başlattığı Rakka operasyonu kapsamında 15 Ocak'ta Siwediye kasabasında çıkan çatışmada 'Kawa Amed' kod adlı Amerikalı YPG'li Paolo Todd'un yaşamını yitirdiği belirtildi.

Los Angeles'li olan Paolo Todd'un 4 Kasım 2016'da YPG'ye katıldığı belirtildi. Todd'un cenazesinin Erbil üzerinden ABD'ye gönderileceği belirtildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Koalisyon güçleri Musul'da DEAŞ botlarını vurdu
DÜNYA

Koalisyon güçleri DEAŞ botlarını vurdu
Irak'tan kritik Musul açıklaması
DÜNYA

Irak'tan kritik Musul açıklaması
Rusya, Suriye'deki deniz üssünü genişletiyor
DÜNYA

Rusya'dan flaş Suriye anlaşması!
DEAŞ'tan Palmira'da bir yıkım daha!
DÜNYA

DEAŞ bir tarihi daha yok etti!
DEAŞ liderlerinden Ebu Enes el Irakı öldürüldü
DÜNYA

Pentagon duyurdu: 'Öldürüldü'
ABD, hayalet uçaklarıyla DEAŞ'ı vurdu
DÜNYA

ABD, hayalet uçaklarıyla DEAŞ'ı vurdu
Madonna: Beyaz Saray'ı havaya uçurmayı düşündüm
DÜNYA

MADONNA: BEYAZ SARAY'I HAVAYA UÇURMAYI DÜŞÜNDÜM
Azerbaycan, Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü
DÜNYA

AZERBAYCAN, ERMENİSTAN'A AİT İHA'YI DÜŞÜRDÜ
Amerikalı YPG'li Paolo Todd Rakka'da öldü
DÜNYA

AMERİKALI YPG'Lİ RAKKA'DA ÖLDÜ
Steinmeier: Trump'la birlikte 20'nci yüzyıl dünyası sona erdi
DÜNYA

"TRUMP'LA BİRLİKTE 20'NCİ YÜZYIL DÜNYASI SONA ERDİ"
Rusya'ya giren herkesin parmak izi alınacak!
DÜNYA

RUSYA'YA GİREN HERKESİN PARMAK İZİ ALINACAK!
İsrail'den flaş hamle! Obama'nın gitmesini beklemişlerdi...
DÜNYA

İSRAİL'DEN FLAŞ HAMLE! OBAMA'NIN GİTMESİNİ BEKLEDİLER VE...