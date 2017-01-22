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Benoit Hamon
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Fransa'da Sosyalistler cumhurbaşkanı adayını seçiyor

Sosyalist Parti'nin cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçimin birinci turunda açıklanan ilk sonuçlara göre en çok oyu Hamon ve Valls'ın ikinci turda yarışması bekleniyor

22 Ocak 2017 Pazar, 23:42:10 Güncelleme: 23:43:29 AA

Fransa'da iktidardaki Sosyalist Parti'nin (PS) cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçimin birinci turunu, açıklanan ilk sonuçlara göre adaylardan eski Eğitim Bakanı Benoit Hamon kazandı.

Partinin ön seçimler için açtığı internet sitesinden açıklanan ilk sonuçlara göre, Benoit Hamon oyların yüzde 35,21'ini olarak birinci olurken, eski Başbakan Manuel Valls yüzde 31,56'sını alarak ikinci oldu.

Diğer adaylar sırasıyla, Arnaud Montebourg yüzde 18,68, Vincent Peillon yüzde 6,48, François de Rugy yüzde 3,49 ve Sylvia Pinel ise yüzde 2,1 oranında oy aldı.

İlk sonuçlar sonrası açıklama yapan Montebourg, 2. turda seçmenlere Hamon'u desteklemeleri çağrısında bulundu. Montebourg, Hamon'la hükümetten ayrılma kararını beraber aldıklarını hatırlattı.

Ülkede ön seçimler için açılan 7 bin 530 sandık yerel saatle 19.00'da kapanırken, yaklaşık 1,7 milyon kişi oy kullandı.

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