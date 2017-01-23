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Fatih Kömürcü
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Mısır'da Keops piramidinin zirvesine çıkan Türk öğrenci gözaltına alındı!

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencisi Fatih Kömürcü Mısır'da bulunan Keops Piramidi'ne tırmandı. Bu davranışı nedeniyle bir geceyi nezarette geçiren Kömürcü, tüm görselleri silmesi şartıyla serbest bırakıldı

23 Ocak 2017 Pazartesi, 02:06:23 Güncelleme: 02:38:59

Mısır’daki Keops Piramidi’ne tırmandığı için gözaltına alınan Fatih Kömürcü (23), fotoğraf ve videoları silmesi koşuluyla 24 saat sonra serbest bırakıldı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencisi Fatih Kömürcü, daha önce de Alman ve Rus turistlerin tırmandığı piramitlerin ihtişamını görünce kendisini tutamadığını ve bir anda kendini Keops’un zirvesinde bulduğunu söyledi.

Aşağı indikten sonra karakola götürüldüğünü anlatan genç maceraperest, “Fotoğrafları ve görüntüleri silmek şartıyla beni serbest bırakacaklarını söylediler ama kabul etmedim. Bu nedenle gözaltına aldılar. Bir gece nezarette kaldıktan sonra daha fazla dayanamayacağımı anladım ve zirvede çektiğim bütün görselleri silmeyi kabul ettim. Savcılıkta, çektiğim fotoğraflar ve videolar silinirken gözyaşlarımı tutamadım ağladım. İnternetten indirdiğim bir program sayesinde bazı fotoğrafları kurtarmayı başardım, ancak videoları henüz kurtaramadım” diye konuştu.

Kömürcü, daha önce de Gürcistan’dan Bulgaristan sınırına kadar 51 günde yürüyerek gitmiş, bisikletle İran, Azerbaycan ve Gürcistan’ı gezmişti. Marmara Denizi’ni 3 gün boyunca kürek çekerek kano ile geçmeyi başaran Kömürcü, mart ayında da kışın buz tutan Baykal Gölü’nü güneyden kuzeye tek başına ve yürüyerek 17 günde geçmeyi planlıyor.

GAZETE HABERTÜRK

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