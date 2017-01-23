Çılgın dağcı bir anda böyle düştü!

İsviçre'de bir dağcı donmuş nehir üzerine kazmasıyla tırmandı. Buzlara vurarak yukarı çıkan çılgın adam, ipiyle kendini sağlama aldı. Donan su direğinin ortasındayken vurduğu kazma darbesi buzun kırılmasına neden oldu.



SON ANDA KURTULDU



Kırılan buz ile aşağıya düşen adam, hemen kendini dağlık alana doğru çekti. Üzerinde halat sayesinde hayatta kalan adam düşen buz kütlesini izledi. O anlarda çevredekiler heyecandan çığlık attı.



O anlar amatör kameraya böyle yansıdı.

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