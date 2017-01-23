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dağcı
DÜNYA

Çılgın dağcı bir anda böyle düştü!

İsviçre'de bir dağcı donmuş nehirden sarkan buz direğini kırınca aşağıya düştü

23 Ocak 2017 Pazartesi, 09:30:50 Güncelleme: 09:33:12

İsviçre'de bir dağcı donmuş nehir üzerine kazmasıyla tırmandı. Buzlara vurarak yukarı çıkan çılgın adam, ipiyle kendini sağlama aldı. Donan su direğinin ortasındayken vurduğu kazma darbesi buzun kırılmasına neden oldu.

SON ANDA KURTULDU

Kırılan buz ile aşağıya düşen adam, hemen kendini dağlık alana doğru çekti. Üzerinde halat sayesinde hayatta kalan adam düşen buz kütlesini izledi. O anlarda çevredekiler heyecandan çığlık attı.

O anlar amatör kameraya böyle yansıdı.

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