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DÜNYA

Suriye muhalefeti: "Astana'da politik konuları tartışmayacağız"

Suriye muhalefeti temsilcisi, Astana politik tartışmalara katılmayacaklarını ateşkesin kalıcılaşması üzerinde duracaklarını söyledi

23 Ocak 2017 Pazartesi, 09:53:37 Güncelleme: 10:26:27 HABERTURK.COM

Kazakistan'ın Astana kentinde yapılacak Suriye'de barış görüşmeleri öncesinde, muhalefet temsilcileri önemli açıklamalar yaptı.

Reuters'a konuşan muhalefet sözcüsü Yahya Al Aridi, Astana'da sadece ateşkesi görüşeceklerini söyledi. Aridi, "Herhangi bir politik tartışmaya girmeyeceğiz. Ateşkesin kalıcılaştırılması, kuşatma altındaki Suriyelilere insani yardım ulaştırılması ve tutukluların serbest bırakılması gibi konuları konuşacağız." ifadelerini kullandı.

Suriye rejimiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Aridi, "Suriye rejimi, dikkatimizi bu konulardan çekmeye çalışıyor. Eğer rejim, Astana'daki varlığımızı bir teslim olma olarak görüyorsa, bu bir rüya." şeklinde konuştu.

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