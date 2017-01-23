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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimlerine devam etmesini kınadı

23 Ocak 2017 Pazartesi, 10:02:11 Güncelleme: 10:37:36 İHA

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altında tutmakta olduğu Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimlerde 560 yeni konut inşasına onay vermesini kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altında tutmakta olduğu Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimlerde 560 yeni konut inşasına onay vermesi ile ilgili açıklama yaptı. Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail'in işgal altında tutmakta olduğu Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimlerde 560 yeni konut inşasına onay vermesini kınıyoruz. Yasa dışı yerleşim faaliyetlerini kınayan ve bu faaliyetlerin iki devletli çözüm zeminini tahrip ettiğini kayıt altına alan 2334 sayılı ve 23 Aralık 2016 tarihli BM Güvenlik Konseyi kararına rağmen, İsrail'in söz konusu siyasetini sürdürmesi, bu ülkenin uluslararası hukuku ve uluslararası toplumu hiçe sayan tutumunun yeni bir göstergesidir."

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