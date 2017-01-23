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DÜNYA

Afrika'yı karıştıran lider, devlet kasasını boşaltıp kaçmış!

Gambiya'da seçimleri kaybetmesine rağmen görevi bırakmayan eski Başkan Yahya Jammeh'in ülkeden kaçarken devlet kasasından 11 milyon doları aşan bir miktarı da yanında götürdüğü iddia edildi

23 Ocak 2017 Pazartesi, 10:31:39 Güncelleme: 10:35:26 HABERTURK.COM

Gambiya'da kaybettiği seçimlerin ardından koltuğu devretmek istemeyen ve Batı Afrika ülkesini büyük bir siyasi krize sürükleyen Yahya Jammeh'in ülkeden kaçarken yanında yüklü miktarda para da götürdüğü iddia edildi.

Yeni başkan Adama Barrow'un danışmanlarından biri olan Mai Ahmad Fatty, finansal uzmanların kasada büyük bir açık olduğunu rapor ettiğini söyledi.

Jammeh'in ülkeyi terk ederken devlet kasasından 11 milyon doları aşkın bir rakamı da yanında götürdüğü iddia edildi. Öte yandan Jammeh'i Çad'a götüren kargo uçağına lüks araçlar ve başka bazı lüks eşyaların yüklendiği görülmüştü.

Gambiya'da 22 yıllık iktidarının ardından seçimleri Adama Barrow'a kaybeden ancak seçim sonuçlarını kabul etmeyeceğini açıklayan Jammeh, ülkede olağanüstü hal ilan etmişti.

Batı Afrika ülkelerinin askeri müdahale kararı alıp, Senegal ordusunun başkent Banjul'a doğru ilerlemesi Jammeh'e geri adım attırmış ve Jammeh, görevi bırakarak Çad'a kaçmıştı.

 

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