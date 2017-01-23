Çin'de 19 katlı apartman 10 saniyede yıkıldı

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde şehir merkezine yakın bir noktada yer alan 12'şer katlı 19 binadan oluşan Hankou Binjiang blokları, 10 saniye içinde yıkıldı.



5 ton patlayıcı binanın 120 bin ayrı noktasına yerleştirildi. Dev bloklar, 10 saniyede yok oldu. Televizyon kameralarına yansıyan yıkımdan geriye, yoğun bir toz bulutu kaldı.



Etrafı boşaltılan apartmanlarda yaşayanlar haftalar öncesinden tahliye edilmişti. Binaların yerine yeni gökdelenler yapılarak, iş merkezine dönüşecek.

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