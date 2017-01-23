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çin yıkım
DÜNYA

Çin'de 19 katlı apartman 10 saniyede yıkıldı

Çin'de gerçekleşen dev yıkımda 12'şer katlı 19 blokluk binalar, yerle bir oldu

23 Ocak 2017 Pazartesi, 13:18:48 Güncelleme: 13:23:54

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde şehir merkezine yakın bir noktada yer alan 12'şer katlı 19 binadan oluşan Hankou Binjiang blokları, 10 saniye içinde yıkıldı.

5 ton patlayıcı binanın 120 bin ayrı noktasına yerleştirildi. Dev bloklar,  10 saniyede yok oldu. Televizyon kameralarına yansıyan yıkımdan geriye, yoğun bir toz bulutu kaldı.

Etrafı boşaltılan apartmanlarda yaşayanlar haftalar öncesinden tahliye edilmişti. Binaların yerine yeni gökdelenler yapılarak, iş merkezine dönüşecek.

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