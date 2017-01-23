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DÜNYA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tanzanya'da tamtam çaldı

23 Ocak 2017 Pazartesi, 16:03:26 AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi törenle karşılandığı Tanzanya'da tamtam adı verilen Afrika davulunu çaldı

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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için geldiği Tanzanya'da Devlet Başkanı John Pombe Joseph Magufuli tarafından resmi törenle karşılandı.

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    Cumhurbaşkanı Erdoğan için, Afrika turunun ilk durağı olan Tanzanya'nın Darüsselam şehrindeki Devlet Başkanlığı Sarayı'nın Hint Okyanusu'na bakan giriş kapısının önünde Magufuli tarafından karşılama töreni düzenlendi.

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    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Magufuli'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından top atışları eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.

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YORUMLAR 0
  • Misafir 12 dakika önce
    Reis helal olsun sana
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