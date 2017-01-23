Rusya'dan Esed'e çok sert uyarı

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Rusya, Esed rejimi güçlerine ateşkese uymaları gerektiğini "sert bir şekilde" iletti

23 Ocak 2017 Pazartesi, 18:18:27 Güncelleme: 18:23:35 AA

Rusya, Esed rejimi güçlerinden Suriye'deki ateşkese uymasını istedi.

Rusya'nın Suriye'deki ateşkes gözlem merkezinde görevli üst düzeyli bir yetkili, Ria-Novosti ajansına yaptığı açıklamada, rejim güçlerinin periyodik ateşkes ihlallerinden endişe duyduklarını ifade etti.

İsmi açıklanmayan Rus yetkili, rejim güçlerine bazı komutanlarının ateşkes anlaşmasına uyması gerektiğinin "sert bir şekilde" iletildiğini aktardı.

Suriye'de Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğündeki ateşkesin genel anlamda gözetildiği belirtilen açıklamada, günde ortalama 6 ihlal tespit edildiği kaydedildi.

 

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