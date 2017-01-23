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Musul'un doğusu DEAŞ'tan kurtarıldı

Irak Savunma Bakanlığı Musul'un doğusunun DEAŞ'tan geri alındığını bildirdi

23 Ocak 2017 Pazartesi, 19:13:37 Güncelleme: 19:16:38 AA

Irak'ta Musul'un doğusunun tamamının terör örgütü DEAŞ'tan geri alındığı bildirildi.

Irak Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Silahlı kuvvetlerimiz, Musul'un doğusunun tamamını geri aldı." ifadelerine yer verildi.

"Güçlerimiz, düşmana (DEAŞ) büyük can ve mal kaybı verdirtti." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Güçlerimiz mayın ve patlayıcılarıdan arındırma, binaları temizleme ve yolları açma, araziyi kontrol etme ve son kayıplarından sonra çöküş ve parçalanma yaşayan teröre fırsat vermemek için kontrol noktaları inşa etme çalışmalarına başladı."

Irak ordu güçleri, Musul'un doğusunda DEAŞ'ın elinde bulundurduğu son bölge Reşidiye'yi de saatler önce geri almıştı.

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