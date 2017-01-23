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Belçika'da nükleer felakete karşı dev önlem!

Belçika, olası nükleer felaketlerde kullanılacak iyot tableti stokunu artıracak

23 Ocak 2017 Pazartesi, 19:15:05 Güncelleme: 19:17:47 AA

Belçika İçişleri Bakanı Jan Jambon, nükleer felaket halinde halka dağıtılmak üzere 46 milyon iyot tableti satın alınacağını açıkladı.

Belçika, 6 yıl önce de 40 milyon iyot tableti satın almıştı. Yeni siparişlerle beraber Belçika'da 86 milyon iyot tableti stoklanmış olacak.

Terör olaylarına ilişkin Belçika’da yapılan polis araştırmalarında, teröristlerin saklandıkları yerde üst düzey bir nükleer santral çalışanının evinin çevresinden kaydedilmiş 10 saatlik video ele geçirilmişti. Teröristlerin, Belçika'daki bir nükleer santrale saldırı gerçekleştirmeyi planladıkları ortaya çıkmıştı.

Belçika’nın Hollanda sınırına yakın Doel nükleer santralinde 4, Almanya ve Lüksemburg sınırına yakın Tihange nükleer santralinde de 3

olmak üzere toplam 7 reaktör faaliyet gösteriyor. Bu reaktörlerin ürettiği elektrik ülke ihtiyacının yaklaşık yarısını karşılıyor.

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