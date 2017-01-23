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DÜNYA

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier: Askeri konular ele alınacak

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Suriye ateşkesinin görüşüldüğü Astana Zirvesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu

23 Ocak 2017 Pazartesi, 20:34:38 Güncelleme: 20:37:47 AA

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılan Suriye konulu toplantının ağırlıklı olarak ihtilafın askeri boyutuna odaklandığını, siyasi bir çözümün ise ancak Cenevre görüşmeleri sürecinde sağlanabileceğini düşündüğünü söyledi.

Steinmeier, Berlin’de Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ve BM Dünya Gıda Programı İcra Kurulu Direktörü Ertharin Cousin ile görüşmesinin ardından, ortak basın toplantısında Suriye konusundaki soruları yanıtladı.

Almanya’nın da gözlemci olarak Astana görüşmelerine katıldığını belirten Steinmeier, "Astana’daki görüşmeler bir ara adımdır. Astana'da Türkiye, Rusya ve İran ile Suriye’deki savaşta aktif olan gruplar arasında ağırlıklı olarak askeri konulara ilişkin işbirliği hususları ele alınacaktır.” dedi.



Suriye’de bir siyasi çözüm için bölge ülkelerinin masaya oturmasının ve çözüme destek vermesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Steinmeier, bunun Cenevre’deki görüşmelerle sağlanabileceğini savundu.

"ASTANA BİR ARA ADIM OLABİLİR"

Steinmeier, “Astana bir ara adım olabilir, çünkü bana göre Suriye’de siyasi bir çözüm yalnızca Cenevre’de, Uluslararası Destek Grubunu’nun katılımıyla sağlanabilir. Zira Suriye’de kalıcı bir barış, Suriye’de yeni bir siyasi perspektif ancak bu ihtilafta rolü olan bölge ülkelerinin, komşu ülkelerinin masaya oturmasıyla olabilir” ifadelerini kullandı.

Alman Dışişleri Bakanı, AB’nin de çok sayıda Suriyeli sığınmacının kaçtığı bir bölge olması, yakın bir komşu olması nedeniyle de çözüm sürecinde yerini alması gerektiğini ifade etti.



Steinmeier, ülkesinin Suriye’de, Orta Doğu ve Afrika’da yaşanan krizler nedeniyle son üç yılda insani yardımlarını büyük oranda arttırdığını vurgularken, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve BM Dünya Gıda Programı’na büyük miktarda kaynak sağlamayı sürdürme sözü verdi.

Grandi ve Cousin de yaptıkları açıklamalarda, Almanya’nın halen ABD’nin ardından kendilerine en fazla mali yardım sağlayan ülke olduğunu vurgulayarak, bundan dolayı Steinmeier’e teşekkürlerini ifade ettiler. ​

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