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Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte 85 ülkenin güzelleriyle buluştu

23 Ocak 2017 Pazartesi, 21:26:57

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Kainat Güzellik Yarışması’na katılmak üzere Filipinler’e gelen 85 ülkenin güzelleriyle biraraya geldi

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    Kainat Güzellik Yarışması’na katılmak üzere Filipinler’e gelen 85 ülkenin güzellik kraliçeleri Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte ile buluştu. Duterte, "Umarım bugün hiç bitmez" dedi.

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    Filipinler’de düzenlenecek Kainat Güzellik Yarışması için 85 ülkenin güzelleri Filipinler’de bir araya geldi.

     

     

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    29 Ocak’ta yapılacak yarışma öncesi, Filipinler Devlet Başkanı Duterte, Kainat Güzellik Yarışması adaylarıyla görüştü.

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