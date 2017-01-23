Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte 85 ülkenin güzelleriyle buluştu

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Duterte, “Kainat Güzellik Yarışması ya da diğer güzellik yarışmaları, güzellik ve zekayı sergilemekten çok daha fazlası. Ülkenizi temsil etmeniz, fikirlerinizi savunmanız ve kadınların daha fazla güçlenmesini sağlamanız için bir fırsat” ifadesini kullandı.