Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte 85 ülkenin güzelleriyle buluştu
23 Ocak 2017 Pazartesi, 21:26:57 | Güncelleme: 21:51:22
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Kainat Güzellik Yarışması’na katılmak üzere Filipinler’e gelen 85 ülkenin güzelleriyle biraraya geldi
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Kainat Güzellik Yarışması’na katılmak üzere Filipinler’e gelen 85 ülkenin güzellik kraliçeleri Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte ile buluştu. Duterte, "Umarım bugün hiç bitmez" dedi.
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Filipinler’de düzenlenecek Kainat Güzellik Yarışması için 85 ülkenin güzelleri Filipinler’de bir araya geldi.
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29 Ocak’ta yapılacak yarışma öncesi, Filipinler Devlet Başkanı Duterte, Kainat Güzellik Yarışması adaylarıyla görüştü.
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Güzellerle bir arada bulunmaktan dolayı heyecanlandığını belirten Duterte “İlk kez bir oda dolusu güzel kadınla birlikteyim” dedi.
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"Umarım bugün hiç bitmez" diye başladığı konuşmasında hayatında ilk kez bir oda dolusu güzel kadınla birlikte olduğunu söyleyen Duterte, heyecanını, "Genellikle konuşmalarımı okumam ama bu kez bunu yapacağım" sözleriyle dile getirdi.
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Duterte, “Kainat Güzellik Yarışması ya da diğer güzellik yarışmaları, güzellik ve zekayı sergilemekten çok daha fazlası. Ülkenizi temsil etmeniz, fikirlerinizi savunmanız ve kadınların daha fazla güçlenmesini sağlamanız için bir fırsat” ifadesini kullandı.
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Öte yandan yarışmada Türkiye’yi Miss Turkey 2016 ikincisi Tansu Sıla Çakır temsil edecek.