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İtalya'daki çığ felaketinden yavru köpekler kurtarıldı

23 Ocak 2017 Pazartesi, 22:40:43 AA

İtalya'da çığ altında kalan enkazdan yavru köpeklerin kurtarılması kurtarma ekibine moral oldu

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    İtalya'da çığ altındaki otelin enkazında bir kişinin daha cesedine ulaşıldı.

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    Ülkenin orta kesiminde, geçen çarşamba günü meydana gelen depremlerin ardından düşen çığ nedeniyle yıkılan otelin enkazında arama kurtarma çalışmaları ağır kış koşullarına rağmen aralıksız sürdürülüyor.

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    İtalyan basınına yansıyan haberlerde, arama-kurtarma ekiplerinin bugünkü çalışmasında enkazda bir kadın cesedine daha ulaşıldığı belirtildi.

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