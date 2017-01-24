Beyaz Saray'daki ilk günlük basın toplantısında Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması konusunda, "Henüz verilmiş bir kararımız yok. İlgili tüm taraflarla görüşeceğiz." dedi.

Sözcü Spicer, Beyaz Saray'daki ilk günlük basın toplantısında, İsrail'deki ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması ile ilgili soruları cevapladı.

Sadece ABD değil, dünya kamuoyunu da ilgilendiren Amerikan Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması tartışmalarıyla ilgili henüz verilmiş net bir kararın olmadığına işaret eden Spicer, "İlgili tüm taraflarla görüşeceğiz." ifadesini kulandı.

Başkanlık devir teslim sürecinin yeni gerçekleştiğini belirten Spicer, "Karar verme sürecinin daha çok başındayız ve onun (Donald Trump'ın) ekibi, ilgili paydaşlarla gerekli görüşmeleri yapacaklardır." diye konuştu.

Seçim kampanyasında ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma sözü veren Trump, bir İsrail gazetesine yaptığı açıklamada, vaadini unutmadığını belirterek, "Ben verdiğim sözden vazgeçmeyen bir şahsiyetim." demişti.

Başta Filistin tarafı olmak üzere uluslararası kamuoyunda Amerikan Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması önerisi ciddi tartışmalara neden olmuş, bunun Ortadoğu barış sürecine çok büyük zararlar vereceği dile getirilmişti.