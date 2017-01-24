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Gambiya Adama Barrow
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Gambiya'nın yeni başkanı, kadın yardımcı atadı

Barrow, başkan yardımcısı olarak eski BM diplomatı Jallow'u belirledi

24 Ocak 2017 Salı, 00:13:29 Güncelleme: 00:16:25 AA

Gambiya'da yeni seçilen Devlet Başkanı Adama Barrow, Başkan Yardımcılığı görevine eski Birleşmiş Milletler (BM) diplomatı Fatoumata Tambajang Jallow'u getirdi.

Barrow'un sözcüsü Halifa Sallah yaptığı açıklamada, sabık Devlet Başkanı Yahya Jammeh yönetiminin ilk yıllarında Sağlık Bakanı olarak görev yapan Jallow'un yeni hükümette başkan yardımcısı olarak çalışacağını belirtti.

Sallah, komşu ülke Senegal'de yemin ederek görevine başlayan Devlet Başkanı'nın Gambiya'ya yarın dönmeye hazırlandığını, diğer kabine üyelerinin kamuoyuna daha sonra duyurulacağını bildirdi.

Diğer yandan, siyasi krizin ardından komşu ülkelere sığınan binlerce Gambiyalı başkent Banjul'u ülkenin kuzeyinden ayıran Gambiya Nehri üzerinden ülkeye dönmeye başladı.

Geri dönenlerin ulaşımını sağlayan Banjul Red kuruluşunun temsilcisi Omar Ndow, AA'ya muhabirine yaptığı açıklamada, şu ana kadar geri dönenlerin sayısının binleri bulduğunu belirterek, "Nehrin öte tarafındaki arkadaşlarımız 10 bin kişinin sırada olduğunu bildiriyorlar, yetişebilmek için bizden gönüllü talep ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Aralık'taki devlet başkanlığı seçiminin ardından ilk başta yenilgisini kabul etmesine rağmen Jammeh, daha sonra Gambiya Yüksek Mahkemesine itiraz ederek iktidarı bırakma çağrılarını reddetmişti. Jammeh, görevi yeni seçilen başkana 19 Ocak'ta devretmesi gereken 17 Ocak'ta 90 günlük olağanüstü hal ilan etmişti.

Kriz sonrası kargaşa çıkacağı korkusuyla yaklaşık 45 bin Gambiyalı ülkeyi terk etmişti.

Senegal ordusunun başını çektiği Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) askeri gücü 19 Ocak Perşembe akşam saatlerinde Gambiya topraklarına girmiş, Barrow da aynı gün Gambiya'nın Dakar Büyükelçiliğinde, ECOWAS ülke temsilcilerinin de katıldığı törenle devlet başkanlığı yemini etmişti. İstifa etmeye önceki gün sabah saatlerinde razı olan Jammeh, gece saatlerinde ailesiyle ülkeden ayrılmıştı.

 

 

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