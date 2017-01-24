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Obama hakkında Filistin'e 221 milyon dolar yardım iddiası

Obama'nın görevi Trump’a devretmeden birkaç saat önce Filistin’e 221 milyon dolar, küresel iklim değişikliği için 4 milyon dolar ve Birleşmiş Milletler organizasyonları için 1.25 milyon dolar olmak üzere, yaklaşık 227 milyon dolarlık hibe fonunu serbest bıraktığı iddia edildi

24 Ocak 2017 Salı, 01:08:16 Güncelleme: 01:10:11 AA

ABD’nin eski Başkanı Barack Obama’nın görevinin son saatlerinde Filistin Yönetimi’ne 221 milyon dolarlık yardım fonunu serbest bıraktığını Kongre'ye bir mektupla ilettiği iddia edildi.

Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre, Obama Cuma günü görevi yeni Başkan Donald Trump’a devretmeden birkaç saat önce Kongre’ye yazdığı bir mektupla, Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin durdurduğu Filistin'e yardım fonunu serbest bıraktığını bildirdiği belirtildi.

Birçok Kongre çalışanına ve bir Dışişleri yetkilisine dayandırılan iddiaya göre, Obama Filistin’e yapılacak olan 221 milyon dolarlık yardımın yanı sıra küresel iklim değişikliği için dört milyon dolar ve Birleşmiş Milletler organizasyonları için ise 1.25 milyon dolar olmak üzere, toplam yaklaşık 227 milyon dolarlık hibe fonunu serbest bıraktı.

Kongre’den çıkan durdurma kararlarına yönetim teamülen uyuyor ancak yasal olarak yönetimi bağlayıcılığı bulunmuyor.

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