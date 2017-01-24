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Trump yönetiminden Ortadoğu için kritik geri adım!

Donald Trump yönetimi, seçim kampanyasında gündeme getirdiği İsrail'deki ABD Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıma konusunu rafa kaldırmış görünüyor

24 Ocak 2017 Salı, 10:43:21 Güncelleme: 11:32:35 Reuters

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasında İsrail'deki Amerikan büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınacağı sık sık ifade edilmişti ancak yeni yönetimin bu tartışmalı konuyu rafa kaldırmaya niyetli olduğu görülüyor.

Trump'ın basın sekreteri Sean Spicer'ın Pazar günü yaptığı bir açıklama, Arap dünyasını çok öfkelendirecek böyle bir açıklamanın yakın bir zamanda beklenmemesi gerektiğini gösteriyor.

Spicer bir e-posta mesajında, "Bu konuyu tartışmaya başlamak için bile gereken sürecin daha en başındayız" dedi ve Pazartesi günü de "Böyle bir karar yok" açıklaması yaptı.

İsrail'de bazı medya organları ve işgal altındaki topraklarda yeni yerleşimler kurulmasını destekleyen gruplar bu açıklamaları, bölgesel istikrarı derinden sarsacak olsa bile, çok arzuladıkları böyle bir karar için temasların başladığı
yolunda yorumlamayı tercih ettiler.

Ancak İsrail yetkilileri, Pazar günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Trump arasında yapılan 30 dakikalık telefon görüşmesinde bu konuya hemen hemen hiç değinilmediğini söylediler.

İsrail, Kudüs'ü ebedi ve bölünmez başkenti olarak kabul ettiği için tüm ülkelerin büyükelçiliklerini bu kentte görmek istiyor.

Ancak Filistinliler de bağımsız bir Filistin devleti kurulduğunda Kudüs'ün kendi başkenti olmasını istiyorlar. Kudüs'ün nihai statüsünün iki taraf arasında doğrudan görüşmelerle belirleneceği kararlaştırılmıştı.

Halen Kudüs'te hiçbir yabancı ülkenin büyükelçiliği yok. Kosta Rika ve El Salvador da bir kaç yıl önce burada bulunan temsilciliklerini Tel Aviv'e taşıdılar.

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