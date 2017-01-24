İtalya'da yardım helikopteri düştü!

İtalya'da 6 kişiyi taşıdığı düşünülen bir yardım helikopteri düştü.

Reuters'ın haberine göre dağlık bir bölgeye düştüğü belirtilen helikopterde ölen ve yaralanan kişi sayısına dair henüz bir bilgi bulunmuyor.

Devlet televizyonu RAI'nin aktardığına göre helikopter, bir kayak kazasında yaralanan bir kişiyi almaya gidiyordu.

Helikopter kazasının, İtalya'da geçen hafta meydana gelen art arda depremlerin tetiklemesiyle düşen çığın altında kalan otelin bulunduğu bölgede yaşandığı belirtildi.