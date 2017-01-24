Erdoğan'dan Afrika'da FETÖ uyarısı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Afrika turu kapsamında Mozambik'i ziyaret etti. Erdoğan ve Mozambik Cumhurbaşkanı Filipe Nyusi'nin görüşmesinin ardından iki lider bir açıklama yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"Bugün gerek ikili gerekse heyetler arası yaptığımız görüşmelerle iki ülkenin ilişkilerinde bugüne kadar gelinen noktayı değerlendirdik. Türkiye'den ilk defa Mozambik'e bir cumhurbaşkanı olarak ben geliyorum. Bundan sonraki sürecin çok daha farklı yürüyeceğine inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı ile 2014 yılında bir araya gelmiş ve özel bir görüşme yapmıştık. Bu tarihi ziyaretin iki ülkenin ilişkilerini güçlendirmesi temennimdir. Mozambik zor günleri geride bırakmış, aydınlık yarınlara bakan bir ülkedir. Birlik ve dayanışma olduğu sürece Mozambik'in geleceği aydınlık olacaktır. Bu ülkenin içinde bulunduğu bazı güçlüklerin geçici olduğu kanaatindeyim. 2030 hedefleri doğrultusunda çabalarını sürdürmekte olan bir ülkedir. Biz de Türkiye olarak bu süreçte Mozambikli dostlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bölgesel ve uluslararası konularda yaşadığımız tecrübelerimiz var. 11 yıllık başbakanlık ve 3 yıllık cumhurbaşkanlığı dönemimde edindiğim tecrübeleri sayın başkanla paylaştım. Özellikle ekonomideki sıkıntıları nasıl aştığımızı, IMF ile ilgili düşüncelerimi paylaştım. Göreve geldiğimizde bizim borcumuz 23.5 milyar dolardı, Mozambik'in ise şu an 1.5 milyar dolar. Biz buradan nasıl sıyrıldık, bunu paylaşma fırsatımız oldu.

Bundan sonraki süreçte ilgili bakanlarımızın ekonomi ve ticaret gibi alanlarda 6 farklı anlaşmaya imza atıldı. Birazdan özel sektör temsilcileriyle bir araya geleceğiz. Mozambik'e birçok sektörden 150'den fazla özel yatırımcıyla geldim. Özellikle Mozambik'te ne gibi yatırımlar yapılır ki, bu yatırımlarla birlikte Mozambik de daha güçlü konuma gelsin. Bunu Kazan-Kazan ilkesiyle yapmalıyız. Birçok adımımızı dayanışma halinde atmalıyız diye düşünüyorum. Bizler bu alanlardaki tecrübelerimizi Afrikalı kardeşlerimizle paylaşmaya hazırız. TİKA'nın Mozambik'te bir ofis açmak istediğini sayın başkana ilettim.

İlişkilerimizi eşit ortaklık, karşılıklı saygı esaslarına göre ilerletmek istiyoruz. Bu anlayış bize kalıcı ilişkiler inşaa etme imkanı veriyor. Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi 103 milyon dolar. Biz bunu ilk etapta 250 milyon dolara, ikinci etapta ise 500 milyon dolara çıkarmak istiyoruz. İlişkilerimiz 2011 yılında büyükelçiliğimizin açılmasıyla farklı bir noktaya geldi. Bizim arzumuz Mozambik'in Türkiye'de büyükelçilik açmasıdır. Bunu başarırsak aramızdaki ilişkiler çok daha farklı konuma ulaşacaktır.

Ülkemizde 15 Temmuz gecesi darbe girişiminde bulunan FETÖ konusunu konuştuk. Biz de nasıl devletin kurumlarına sızmışlarsa, aynı prensibi burada da yapacaktır. Bu konuda başkana bir dost, kardeş uyarısında bulundum. Birlikte aşacağımız günler var. Biz Mozambik'in kara gün dostuyuz. Bu ziyaretin bir dönüm noktası olmasını temenni ediyorum. Tüm Mozambikli dostlarımıza şükranlarımı sonuyorum."

Mozambik Cumhurbaşkanı Filipe Nyusi'nin açıklamasından önemli bölümler:

"Ekonomik ve ticari alanda atılımlar gerçekleştireceğiz. Bunun için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Son derece verimli görüşmeler gerçekleştirdik. İki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdik. Bazı anlaşmalar imzalayarak bu toplantıların çok faydalı olduğunu ortaya koyduk. Bizler dostlarımızı öncelikli ele aldık. Tarımın ve enerjinin ülkemizde önemli olduğunu dostlarımıza söyledik. Sadece ülkemizde değil bölgede enerji alanında yapılabileceklerini konuştuk. Önceliklerimizi belirledik. Altyapı, turizm ve ticaret alanındaki fırsatları değerlendirdik. İmzalanan anlaşmalar da bunun somut göstergesidir. Türkiye, teknolojik olarak ileride bir ülke ve ülkemize de birçok alanda fayda sağlayabilir. Her iki ülkenin hedefi aslında iş alanındaki faaliyetlerin daha da ileriye taşınmasına fırsat sağlamak. Ülkemize yatırımların nasıl arttırılabileceğini konuştuk. Son derece olumlu bir görüşme gerçekleştirdik. Çok sayıda işadamı bizlerle birlikte Mozambik'te. Ortak komitelerde çalışacaklar. Geçtiğimiz 7 yıl içerisinde Türkiye'de 30 proje gerçekleştirdik. Birlikte işbirliği yapacağız. Ve daha avantajlı ilerlemelerini sağlayacağız."