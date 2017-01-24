Güney Kore askerleri ile ABD Deniz Piyadeleri ortak tatbikat yaptı

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ABD'li ve Güney Koreli askerler, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un emriyle düzenlenecek olası bir saldırıya karşı eksi 20 derecenin altındaki sıcaklıkta gerçekleşen dayanıklılık tatbikatına katıldı. Ortaya bu görüntüler çıktı.