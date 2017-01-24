Güney Kore askerleri ile ABD Deniz Piyadeleri ortak tatbikat yaptı

Güney Kore'nin başkenti Seul'de bulunan PyeongChang askeri eğitim tesisinde Güney Kore askerleri, ABD Deniz Piyadeleri ile birlikte tatbikat yaptı.
ABD'li ve Güney Koreli askerler, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un emriyle düzenlenecek olası bir saldırıya karşı eksi 20 derecenin altındaki sıcaklıkta gerçekleşen dayanıklılık tatbikatına katıldı. Ortaya bu görüntüler çıktı.
Güney Kore'nin başkenti Seul'de bulunan PyeongChang askeri eğitim tesisinde Güney Kore askerleri, ABD Deniz Piyadeleri ile birlikte tatbikat yaptı.
ABD'li ve Güney Koreli askerler, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un emriyle düzenlenecek olası bir saldırıya karşı eksi 20 derecenin altındaki sıcaklıkta gerçekleşen dayanıklılık tatbikatına katıldı. Ortaya bu görüntüler çıktı.