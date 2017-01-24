Çin, Rusya sınırına füze yerleştirdi

Çin'in tasarladığı Dongfeng-41 (DF-41) tipi kıtalararası balistik füzenin Rusya sınırına yerleştirildiği bildirildi.



Çin gazetesi Global Times'in haberine göre, DF-41 füze sisteminin Rusya'nın sınırında bulunan Heilongjiang bölgesinde yerleştirildiği bildirildi.



DF-41, katı yakıtla çalışan ve menzili 10 bin kilometreden fazla olan kıtalararası balistik füze olarak biliniyor.



Bu arada Kremlin, Çin'in Rus sınırında füzeleri yerleşmesini tehdit olarak görmüyor.



Basına sızan Çin'in Rusya ile sınırında füzeleri yerleştirdiği haberine karşılık veren Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya'nın Çin Silahlı Kuvvetlerinin gelişmesi tehdit olarak algılamadığı açıkladı.



Peskov, Çin'in Rusya'nın stratejik, siyasi, ekonomi ve ticari ortak olduğunu hatırlatarak şöyle devam etti:



"İlişkilerimizin kıymetini biliyoruz. Şüphesiz ki bu bilgi gerçekse Çin Silahlı Kuvvetlerinin gelişimini, Çin'deki askeri amaçla yapılan girişimi ülkemize tehdit oluşturan unsur olarak algılamıyoruz."

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