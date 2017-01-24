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Donald Trump için sürpriz FBI iddiası

ABD Başkanı Donald Trump'ın görevine devam etmesini istediği bürokratlardan birinin de Federal Soruşturma Bürosu Başkanı James Comey olduğu iddia edildi

24 Ocak 2017 Salı, 19:58:00 Güncelleme: 22:04:05 AA

ABD Başkanı Donald Trump’ın Federal Soruşturma Bürosu Başkanı James Comey’den görevine devam etmesini istediği ortaya çıktı.

ABD Basınının ismi açıklanmayan üst düzey Beyaz Saray yetkililerine dayandırarak verdiği haberlere göre, FBI Başkanı Comey görevine devam edecek.

Görevine 2013 yılında Barack Obama döneminde başlayan Comey'in, 10 yıl görevine devam etme hakkı var. Fakat Trump’ın istemesi durumunda ise Comey’in görevine son verilebiliyor.

Beyaz Saray'dan ve FBI'dan henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. FBI, ABD seçimlerine sayılı günler kala Demokrat Parti Başkan adayı Hillary Clinton’a e-postalarına ilişkin yeni bir soruşturma başlatarak tartışmalara sebep olmuştu.

FBI Başkanı Comey’in bu çıkışı ABD seçimlerine damga vurmuştu. Trump ayrıca ABD Seçimlerine Rusya’nın müdahale ettiği yönündeki iddialara ilişkin olarak da kendisini zamanında bilgilendirmediğini öne sürerek Comey’i sert bir şekilde eleştirmişti.

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