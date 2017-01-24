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Kırgızistan Bişkek
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Bişkek'te düşen kargo uçağı ile ilgili çalışmalar tamamlandı

Bişkek'te düşen kargo uçağı ile ilgili yapılan araştırmalar neticesinde teknik bir sorunun olmadığı ortaya çıktı

24 Ocak 2017 Salı, 20:20:28 Güncelleme: 20:44:01 AA

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Uluslararası Manas Havaalanı yakınlarında kargo uçağının düştüğü bölgedeki incelemelerin tamamlandığı bildirildi.

Merkezi Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan ve uçak kazasıyla ilgili incelemeler yapan Devletlerarası Havacılık Komitesinin (MAK) Başkan Yardımcısı Leonid Kaşirskiy, Bişkek'te düzenlediği basın toplantıda, uçağın düşmesine ilişkin kesin sonuçların mayıs ayında açıklanacağını belirtti.

Uçağın kara kutularının incelenmesinin henüz tamamlanmadığını belirten Kaşirskiy, kara kutuların açıldığını ve bellek modüllerinde ulaşılan bilginin "kaliteli" olduğunu söyledi.

Kaşirskiy, komisyonun uçağın düştüğü yerleşim birimindeki çalışmalarını tamamladığını ifade etti.

Bişkek'teki çalışmalar kapsamında pilot ve kule arasındaki diyaloglara ulaştıklarını belirten Kaşirskiy, uçakta herhangi bir teknik sorun olmadığını ve uçağın otomatik pilot kullanılarak indirildiğinin anlaşıldığını kaydetti.

Pilotun son olarak "Pilot kuleden hava durumuna ilişkin bilgi istiyor. Bilgi verildikten sonra bilginin ulaştığını teyit ediyor." dediğini belirten Kaşirskiy, kazayla ilgili incelemeye destek veren ülkeler ara ve sonuç raporunu göndereceklerini anımsattı.

Kaşirskiy, MAK uzmanlarına, ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu, Türkiye'den Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu uzmanları ile Boeing ve ACT havayolları temsilcilerinin destek olduğunu dile getirdi.

Bişkek Uluslararası Manas Havaalanı yakınlarında, ACT Havayollarına ait uçak, iniş yaptığı sırada 16 Ocak'ta Türkiye saatiyle 04.20'de Daça Su yerleşim birimine düşmüştü. Kazada, kaptan pilot İbrahim Gürcan Dirancı, ikinci pilot Kazım Öndül, yükleme uzmanı Melih Aslan ve uçuş teknisyeni İhsan Koca'nın yanı sıra 35 Kırgızistan vatandaşı hayatını kaybetmişti. Uçağın kara kutuları analiz için Moskova'ya gönderilmişti.

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