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Bulgaristan Rumen Radev
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Bulgaristan erken seçime gidiyor

Cumhurbaşkanı Redev parlamentoyu feshetti

24 Ocak 2017 Salı, 21:16:31 Güncelleme: 22:23:07 AA

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, parlamentonun feshedilmesine ve erken seçimin 26 Mart'ta yapılmasına karar verdi.

Radev, 27 Ocak'ta parlamentoya sunacağı kararname ile 43. parlamentoyu feshettiğini ve erken seçimin 26 Mart'ta yapılması kararı aldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Radev, yayımladığı diğer bir kararnamede de ülkeyi erken seçime hazırlayacak geçici teknokratlar hükümetinin başbakanı olarak Prof. Ognyan Gercikov'u atadığını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı görevini iki gün önce devralan Radev’in, parlamentonun 27 Ocak'taki olağan oturumunda, aldığı kararlara ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

Başbakan Borisov, 13 Kasım'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayının kaybetmesi üzerine istifa etmişti.

Eski Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev bunun üzerine, 43. parlamento içinden yeni bir hükümetin kurulması için mecliste temsil edilen siyasi partilerin yetkilileri ile görüşmeler yapmış ancak sonuç alamamıştı.

Ülkenin 39. parlamentosunun başkanlığını yapan 71 yaşındaki Gercikov, yeni hükümet kuruluncaya kadar başbakanlık görevini yürütecek.

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