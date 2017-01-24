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Pentagon'dan Musul açıklaması

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun, 17 Ekim 2016 tarihinden bu yana Irak güvenlik güçlerine destek olarak 558 hava saldırısı düzenlediği ve DEAŞ hedeflerine 10 bin 115 bomba bıraktığı bildirildi

24 Ocak 2017 Salı, 21:48:08 Güncelleme: 22:00:55 AA

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) iki yıla yakın bir süredir DEAŞ’ın elinde bulunan Musul kentinin Dicle nehrinin kıyıları ve nehir üzerindeki beş köprü dahil, doğu yakasının tamamının örgütün elinden alındığı açıklandı.

Pentagon’dan yapılan yazılı açıklamada, şehrin doğu yakasında geriden temizliğin devam ettiği vurgulanırken, Irak ordusu ve Peşmerge güçlerinin sivil kayıplarını önlemek için oldukça "profesyonel davrandığı" ifade edildi.

Açıklamada, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun Musul’u kurtarma operasyonuna yaptığı katkı ile ilgili şu bilgiler aktarıldı:

“Koalisyon, 17 Ekim 2016 tarihinden bu yana Irak güvenlik güçlerine destek olarak 558 hava saldırısı düzenledi ve DEAŞ’a ait hedeflere 10 bin 115 adet bomba bıraktı. Bu bombalarla 151 bomba yüklü araç, 361 bina/tesis, 140 tünel, 408 araç, 392 sığınak, 24 uçaksavar, 315 top sistemi yok edildi.”

Açıklamada, konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu Komutanı Tümgeneral Stephen Townsend ise Musul’un doğusunun DEAŞ’tan alınmasını, “Irak halkı, ordusu ve hükümeti için büyük bir başarı” olarak nitelendirdi.

Townsend, şunları kaydetti:

“Bu iş dünyadaki her ordu için çok zor bir iş olacaktı ve tabii ki Iraklıların 2014 yılından bu yana katettikleri mesafe, yıllar süren savaş ve istikrarsızlıktan sonra barış ve güvenliğin elde edilmesi için bir umut veriyor. DEAŞ’ın Irak’tan temizlenmesi için daha gidilecek çok yol var ve Musul’un batısındaki DEAŞ karşıtı savaş doğudakinden daha zor olacak fakat Irak güvenlik güçleri hem profesyonel hem de güçlüdür ve DEAŞ’ın Irak’ta sayılı günlerinin kaldığına inancım tamdır.”

Açıklamada ayrıca, ABD’nin ekim 2014’ten bu yana 50 bin civarında Irak ve Peşmerge askerini eğittiği ve Irak’ta toplam 17 bin hava saldırısı düzenlediği bilgisine de yer verildi.

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